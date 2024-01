Adidas Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adidas als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adidas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,15, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,14, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Anleger, die in den sozialen Medien aktiv sind, haben Adidas in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung. Darüber hinaus hat die Redaktion 10 klar negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt aktuell 141,43 und liegt damit 371 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 30. Aus dieser Perspektive ist die Aktie von Adidas als überbewertet einzustufen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,38 Prozent und liegt somit 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 3,56). Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Adidas-Aktie von der Redaktion somit eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.