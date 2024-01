Adidas Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse der Adidas-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 172,11 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 173,76 EUR liegt, was einem Abstand von +0,96 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 182,57 EUR, was einer Differenz von -4,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Adidas eine Rendite von 0,38 Prozent auf, was 3,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3,62 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Adidas neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Fokus standen. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Adidas eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Branchenvergleich hat die Adidas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,54 Prozent erzielt, was 29,58 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" übertrifft Adidas mit einer Rendite von 32,92 Prozent ebenfalls deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.