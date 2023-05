- Adidas-Aktie: Umsatz in Q1 rückläufig, aber China liefert positive Signale

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang, jedoch blieb er währungsbereinigt auf Vorjahresniveau. Der operative Gewinn fiel von 437 Millionen Euro auf knapp 60 Millionen Euro und nach Steuern lag der Verlust bei letztendlich 24 Millionen Euro. Trotzdem gibt es positive Entwicklungen: In China war der Umsatzrückgang mit 9,4 Prozent einstellig, was zu einem zweistelligen Umsatzzuwachs im Bereich “Sell-out” führte – auch in den eigenen Einzelhandelsgeschäften.

Dennoch prognostiziert adidas weiterhin einen hohen einstelligen prozentualen Umsatzrückgang für das Gesamtjahr. Der maximale operative Verlust soll bei 700 Millionen Euro liegen, falls alle Negativfaktoren im Zusammenhang mit den Yeezy-Restbeständen eintreten sollten.

Obwohl die Lage bei adidas angespannt bleibt, geben die Lichtblicke in China Grund...