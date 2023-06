Adidas-Aktie: Der Startschuss ist gefallen...

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie schraubt sich derzeit deutlich nach oben - in den vergangenen sechs Monaten können sich die Aktionäre per Saldo über einen Kursgewinn von rund 35% freuen. Heute beflügelt eine frische Kaufempfehlung der UBS den Titel des Sportartikelherstellers erneut: Die Adidas-Aktie gewann in der Spitze 4,2 Prozent und nahm Kurs auf das in der vergangenen Woche erreichte...