Adidas Aktie: So nicht zu erwarten!

Adidas: Analyse der Aktienbewertung und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Adidas liegt derzeit bei 0,4 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,6 Prozent) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche bei -3 liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung wider. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, dominierten in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Gemengelage wird die Aktie von Adidas von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was eine Bewertung als "Neutral"-Wert ergibt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas derzeit bei 141,43, während der Branchendurchschnitt bei 29,91 liegt. Dies zeigt eine Überbewertung der Aktie und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Adidas in Bezug auf die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und fundamentale Kriterien. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Bewertung in Zukunft ändern wird.