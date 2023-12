Adidas Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Anleger-Stimmung bei Adidas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 4 positive Signale und 0 negative Signale festgestellt wurden. Auf dieser Basis kann eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet werden.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität von Adidas eine erhöhte Aktivität aufwies, was zu einer positiven Bewertung dieses Faktors führt. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das KGV liegt der Wert von Adidas aktuell bei 141,43, was 375 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Adidas eine Rendite von 64,45 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat die Aktie mit einer Rendite von 65,12 Prozent deutlich besser abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.