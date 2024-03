Adidas Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas übertrifft die Konkurrenz in der Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Branche um 44,27 Prozent, mit einer bemerkenswerten Performance von 43,15 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu verzeichnete der zyklische Konsumgütersektor eine durchschnittliche Rendite von nur 0,07 Prozent, wobei Adidas um 43,08 Prozent darüber lag. Diese beeindruckende Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Adidas diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen ebenfalls positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Obwohl in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, erhält Adidas insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Adidas bei 200,25 EUR, was eine Distanz von +9,97 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +12,33 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adidas liegt bei 49,69, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.