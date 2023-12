Adidas Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Aktuell bietet die Aktie von Adidas eine Dividendenrendite von 0,4%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern von 3,27% unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität in den letzten Monaten, was positiv zu bewerten ist. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 169,09 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 193,46 EUR steht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,41 Prozent und zur GD50 bei +9,34 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Gesamtbewertung führt.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung auf 7- und 25-Tage-Basis führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Adidas gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und technische Analyse, während der RSI eine neutrale Einschätzung liefert.

Adidas kaufen, halten oder verkaufen?

