Adidas Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat in letzter Zeit einige interessante Entwicklungen durchgemacht, die es wert sind, genauer unter die Lupe genommen zu werden. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Adidas derzeit einen Wert von 174,36 EUR, während der aktuelle Kurs bei 176,24 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +1,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 179,68 EUR, was einer Distanz von -1,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Adidas-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was 22,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -4,18 Prozent, während Adidas aktuell 27,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Adidas-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Indikatoren.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen rund um die Adidas-Aktie in den letzten Wochen. Auch die Handelssignale ergeben mehrheitlich positive Themen. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Adidas bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.