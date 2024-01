Adidas Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die aktuelle technische Analyse der Aktie von Adidas zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 173,38 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 177,86 EUR um +2,58 Prozent über diesem Wert liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 183,23 EUR, was einer Abweichung von -2,93 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, wobei auch 10 Schlecht-Signale identifiziert wurden.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Adidas derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 141,43 auf, was 371 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Adidas-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 12,15, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 62,14 liegt und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.