Adidas Aktie: Potenzial von fast +19% – Kursziel 194,82 EUR

Die Adidas-Aktie hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,61% verzeichnet. In der vergangenen Woche betrug das Minus -3,42%, was pessimistische Stimmungen am Markt hervorruft.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und erwarten ein mittelfristiges Kursziel von 194,82 EUR für die Aktie. Dies würde Investoren ein mögliches Potenzial von fast +19% eröffnen.

Aktuell bewerten acht Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere elf Experten empfehlen den Kauf. Dagegen halten sich fünfzehn Analysten neutral und sechs empfehlen gar einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 3,46.