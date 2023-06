Adidas: Aktie mit Potenzial - Kursziel von 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +5,82% hingelegt und die vergangene Handelswoche mit einem Plus von +3,37% abgeschlossen. Die Bankanalysten sehen mittelfristig ein Potenzial in Höhe von +6,46%, da das aktuelle Kursziel bei 169,83 EUR liegt.

• Adidas legte gestern um +5,82% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 169,83 EUR

• “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,19

Obwohl einige Analysten skeptisch bleiben und die Meinungen zur Aktie geteilt sind – sechs Analysten halten weiterhin einen Verkauf für angemessen – bezeichnen vier Experten sie als starken Kauf. Acht weitere geben das Rating “Kauf”, während sich 23 auf neutralem Boden bewegen.

Insgesamt wird die positive Entwicklung der Aktie durch den Guru-Rating-Trend-Indikator unterstrichen. Dieser blieb trotz des jüngsten Anstiegs...