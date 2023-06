Adidas-Aktie: Kursziel bei 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Nach Einschätzung von Experten ist die Aktie von Adidas aktuell unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 169,83 EUR und damit einem Potenzial von -2,50% zum derzeitigen Kurs.

• Am 15.06.2023 fiel der Aktienkurs um -0,30%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19

• Optimistische Analysten sehen Potential in der Adidas-Aktie

Am gestrigen Handelstag verlor die Adidas-Aktie an Wert und schloss mit einem Minus von -0,30%. Dennoch konnte innerhalb einer Woche ein deutliches Plus von +8,86% erzielt werden. Der Markt scheint somit momentan recht optimistisch zu sein.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft wurde. Das mittelfristige Kursziel wird auf 169,83 EUR geschätzt und könnte somit eine Rendite von -2,50% bringen.

Von insgesamt 42 Analysteneinschätzungen bewerten...