Adidas-Aktie: Kursziel bei 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Adidas um +0,62% zu. Über eine Woche hinweg betrachtet ergibt sich ein Plus von +1,07%. Analysten sehen in der aktuellen Entwicklung eine positive Tendenz.

Das mittelfristige Kursziel für die Adidas-Aktie liegt bei 169,83 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +6,14%. Allerdings ist nicht jeder Analyst optimistisch gestimmt angesichts des jüngsten positiven Trends.

Laut Durchschnittsbewertung sind 8 Analysten der Meinung, dass es sich lohnt in Adidas-Aktien zu investieren (Rating “Kauf”). Hingegen bewerten 6 Experten die Aktie mit “Verkauf”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19.

Dieses Urteil dürfte Anleger ermutigen und zeigt auf das Potential der Aktie.