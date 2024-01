Adidas Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Andretti Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adidas-Aktie beträgt derzeit 91, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auf dieser Grundlage wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass Adidas überkauft ist, mit einem Wert von 74,58. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Adidas.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adidas verläuft derzeit bei 173,21 EUR. Der Aktienkurs schloss bei 164,96 EUR, was einem Abstand von -4,76 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Adidas-Aktie ein Niveau von 183,58 EUR angenommen, was einer Differenz von -10,14 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Adidas mit 0,38 % unter dem Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (3,54 %), was einer Differenz von 3,16 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser Ausschüttung erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Adidas in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ein negatives Bild abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.