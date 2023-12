Adidas Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse von Adidas-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 170,49 EUR, während der aktuelle Schlusskurs bei 195,94 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +14,93 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (180,59 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs um +8,5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Adidas somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Adidas zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,73 Punkten und der RSI25 bei 33,62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität um Adidas-Aktien unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Adidas in diesem Punkt daher als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht wird die Adidas-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien, Bekleidung und Luxusgüter) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 141,43, was einem Abstand von 377 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,68 entspricht. Auf Grundlage dieser Faktoren wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

