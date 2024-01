Adidas Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Adidas zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 92,5 an. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Adidas als überbewertet angesehen, da das KGV mit 141,43 insgesamt 372 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 29,95 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Adidas derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Adidas neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Adidas insgesamt als "Neutral" bewertet.