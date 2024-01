Adidas Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Adidas: Finanzanalyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Adidas liegt mit 0,38 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 % für Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Dies bedeutet eine Differenz von 3,17 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte Adidas im letzten Jahr eine Rendite von 23,15 % erzielen. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von 6,28 % und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 89,13 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis des RSI25 liegt der Wert jedoch bei 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Adidas in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Finanzanalyse gemischte Signale für Adidas, mit einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und den Relative Strength-Index, aber einer guten Bewertung in Bezug auf die Rendite und das Markinteresse.