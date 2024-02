Adidas Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des letzten Monats verbesserte sich die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Adidas-Aktie. Dies wird positiv bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Adidas-Aktie jedoch eine positive Bewertung.

Fundamentale Faktoren: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas liegt bei 141, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,55 als überdurchschnittlich hoch bewertet wird. Daher wird die Aktie fundamental als überbewertet eingestuft.

Dividende: Mit einer Dividende von 0,38 % liegt Adidas unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Anleger: Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Allerdings wurden auch einige negative Signale identifiziert, was zu einer gemischten Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung des Anleger-Sentiments eine gemischte Bewertung für die Adidas-Aktie.