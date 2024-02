Adidas Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Kursentwicklung von Aktien. Der RSI von Adidas liegt aktuell bei 49 für die letzten 7 Tage und bei 57,16 für die letzten 25 Tage. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Adidas-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adidas-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 173,81 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 175,72 EUR weicht nur um 1,1 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 182,59 EUR weist nur eine Abweichung von -3,76 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Adidas niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Adidas-Aktie basierend auf dem RSI, der charttechnischen Analyse und der Dividendenpolitik, aber eine gute Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.