Adidas Aktie: Ist es vollbracht?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adidas ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 56,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 53,11 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird deutlich, dass in den Diskussionen auf sozialen Medien in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Adidas geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, wobei neun Handelssignale ermittelt wurden, von denen 9 als schlecht und 0 als gut eingestuft wurden. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Adidas bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Adidas als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 141,43, was 368 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dieser beträgt 30,2. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Adidas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (174,31 EUR) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (180,06 EUR) resultieren in einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Adidas basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.