Adidas-Aktie: Ist der Boden endlich erreicht?

Die Adidas-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten. So ging es in den vergangenen sechs Monaten knapp 50% in den Keller, heute fällt die Aktie des Sportartikel-Herstellers auf ein neues 5-Jahres-Tief bei 104 Euro. Doch lohnt sich der Einstieg in die Adidas-Aktie jetzt? Fakt ist: Im Fokus: Adidas-Aktie Adidas-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +58,1%...