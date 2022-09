Adidas-Aktie: Hat Springer-Chef Döpfner den Shitstorm 2020 initiiert?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Es war einer der größten Aufreger zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Damals hatte der Sportartikelhersteller Adidas angekündigt wegen der zwangsweise geschlossenen Filialen die dortigen Mietzahlungen auszusetzen. In der Folge formierte sich ein Shitstorm gegen den Großkonzern – angetrieben auch von der „Bild“-Zeitung. Diese hatte in etlichen Beiträgen Stimmung gegen Adidas gemacht und das Unternehmen so weit unter Druck… Hier weiterlesen