Adidas Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas liegt bei 141, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,55 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine Überbewertung um etwa 363 Prozent bedeutet. Die fundamentale Bewertung der Aktie fällt daher negativ aus.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adidas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 174,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 181,44 EUR liegt. Das entspricht einer Abweichung von +3,92 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (178,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,42 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Adidas in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die eine mittlere Rendite von -4,35 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Adidas mit 27,51 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt.

Insgesamt erhält die Adidas-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Einschätzungen, wobei fundamentale und technische Kriterien auf eine neutrale bis negative Bewertung hinweisen, während die Branchenvergleiche und das Sentiment der Anleger zu einer positiven Bewertung führen.