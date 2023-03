Adidas Aktie: Gründe für die aktuelle Schwäche

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas verzeichnet aktuell eine Dividendenrendite von lediglich 0,47 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent recht niedrig ist. Diese eher geringe Differenz von -280,85 Prozent zum Durchschnittswert begründet die Einschätzung der Aktie als “schlecht” durch die Redaktion.

Es bleibt jedoch anzumerken, dass Adidas in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum ermöglicht hat und seine Produkte weltweit erfolgreich vermarktet. Auch das nachhaltige Geschäftsmodell sowie zahlreiche Innovationen tragen zur positiven Entwicklung bei.

Nicht zuletzt hat Adidas mit seiner modernen Markenausrichtung große Erfolge erzielt und konnte sich so gegenüber Konkurrenten behaupten. Analysten empfehlen daher weiterhin ein Investment in die Aktie des Sportartikelherstellers.

Adidas Aktienanalyse: Eine Bewertung...