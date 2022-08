Adidas-Aktie: Genial – einmal Sonne tanken bitte!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

Seit einiger Zeit schon ist Adidas auch in Sachen Kopfhörer aktiv. Jetzt hat das Unternehmen ein neues Modell vorgestellt, das durchaus zukunftsfähig ist. Demnach verfügt der „RPT-02-SOL“ auf seinem Kopfband über Powerfoyle-Solarzellen, die den integrierten Akku aufladen können. „RPT-02-SOL“: Solarkraft auf dem Kopf „Licht statt Steckdose.“ So bewirbt Adidas den neuen Kopfhörer, der am 23. August zu einem Preis von… Hier weiterlesen