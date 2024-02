Adidas Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Dividende der Adidas-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 0,38 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern einen geringeren Ertrag von 3,16 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Adidas als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 56,67 und der RSI25 liegt bei 53,11, was insgesamt zu einer Neutral-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adidas-Aktie daher eine gute Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Adidas-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Adidas-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.