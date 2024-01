Adidas Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas schüttet eine Dividendenrendite von 0,38% aus, was 3,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,55% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 141, was bedeutet, dass die Börse 141,43 Euro für jeden Euro Gewinn von Adidas zahlt. Dies ist 374 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 29. Aufgrund des überbewerteten Werts wird Adidas auf Basis des KGV ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Adidas zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (63,98 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (64,77 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Adidas mit 177,64 EUR um -3,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,69 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.