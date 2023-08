Adidas-Aktie: Erfolgreicher Einstieg in den indischen Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie hat einen Aufschwung erlebt, angetrieben durch jüngste Berichte über eine potenzielle Partnerschaft auf dem indischen Markt. Im Frühhandel verzeichnete die Aktie von Adidas einen Anstieg von nahezu 1 Prozent.

Laut Informationen des indischen Pay-TV-Anbieters CNBC TV18 befindet sich Adidas in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Bata, einem indischen Schuhproduzenten und -händler. Gerüchten zufolge könnte es bald erste Indizien für eine Zusammenarbeit geben, was zur Folge hatte, dass die Aktien von Bata India an der Mumbai-Börse um mehr als 5 Prozent gestiegen sind.

Ein vielversprechendes Potenzial!

Finanzanalysten erkennen vielversprechende Möglichkeiten für Adidas aufgrund dieser Entwicklungen. Adam Cochrane von der Deutschen Bank merkte an, dass Adidas nach Möglichkeiten sucht seinen Umsatz in den kommenden...