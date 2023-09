Adidas-Aktie: Endlich wieder solide unterwegs

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) zog zuletzt, wenn auch von einigen temporären Unterbrechungen begleitet, wieder deutlich nach oben. Am heutigen Montag konnte sie bis zum Mittag ebenfalls bereits knapp +1,5 % an Wert zulegen und baut ihr Jahreshoch somit weiter aus. Was steckt aber hinter dieser Rallye?