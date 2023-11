Adidas Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) der Adidas-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 38. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,44 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs deutet somit auf eine neutrale Einschätzung hin.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas liegt derzeit bei 141,43. Dies ist um 404 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 28 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Adidas-Aktie bei 163 Euro verläuft. Da der Aktienkurs bei 172,02 Euro aus dem Handel ging, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt hingegen bei -0,16 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf technischer Basis als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Adidas-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt hingegen eine verringerte Aktivität und ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.