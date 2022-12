Adidas Aktie: Eine klare Abfuhr!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Adidas am 22.12.2022, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 126.07 EUR. Die Aktie der Adidas wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Wie Adidas derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Adidas liegt mit einer Dividendenrendite von 2,84 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat einen Wert von 23,83, wodurch sich eine Differenz von -20,99 Prozent zur Adidas-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Adidas-Aktie beträgt dieser aktuell 158,1 EUR. Der letzte Schlusskurs (118,3 EUR) liegt damit deutlich darunter (-25,17 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Adidas somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 117,37 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,79 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Adidas ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Adidas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Adidas. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

