Adidas Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Adidas eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Adidas daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Adidas-Aktie ein neutraler Titel ist, mit einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Trend der Adidas-Aktie positiv ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deuten auf eine positive Entwicklung hin. Daher wird die Adidas-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,4 Prozent und liegt damit 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Adidas-Aktie, wobei die Anlegerstimmung und die technische Analyse positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik eher negativ bewertet wird.