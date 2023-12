Adidas Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas übertrifft den Branchendurchschnitt um 61,78 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies ergibt sich aus einer Performance von 64,45 Prozent im Vergleich zu einem Anstieg um 2,67 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 13,32 Prozent über dem Durchschnitt, wobei Adidas um 51,12 Prozent davon abwich. Somit erhält Adidas in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund der Überperformanz in beiden Bereichen.

In Bezug auf die Dividende liegt Adidas mit einer Rendite von 0,4 Prozent 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Bereich beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Die Redaktion bewertet dies als unrentables Investment und gibt Adidas daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adidas-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 72, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 50,93, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Adidas basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas liegt bei 141,43, was 373 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Aufgrund dieser vergleichsweise hohen Kennzahl wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auch auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Schlecht"-Bewertung.