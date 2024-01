Adidas Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die technische Analyse der Adidas-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 173,21 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 164,96 EUR liegt und somit einen Abstand von -4,76 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 183,58 EUR, was einer Differenz von -10,14 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Aus diesem Grund wird Adidas in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Adidas.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Adidas in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,15 Prozent erreicht hat, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 19 Prozent höher liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Adidas mit einer Rendite von 21,8 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Adidas mit einer Ausschüttung von 0,38 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,54 % als niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,16 Prozentpunkte beträgt. Somit ergibt sich aktuell eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.