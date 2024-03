Adidas Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Adidas jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Adidas in den letzten vier Wochen. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas derzeit 141,43, was 396 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Adidas derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Dieser Unterschied beträgt 3,18 Prozentpunkte (0,38 % gegenüber 3,56 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,15 Prozent erzielt, was 42,84 Prozent über dem Durchschnitt (0,3 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -1,92 Prozent, wobei Adidas aktuell 45,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.