Adidas Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Adidas intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Adidas, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt überwogen jedoch die positiven Meinungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt für die Adidas-Aktie eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten Wochen wurde bei Adidas eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Adidas-Aktie eine Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat sich Adidas mit einer Rendite von 24,74 Prozent deutlich positiv entwickelt. Diese sehr gute Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.