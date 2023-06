Adidas-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,66%

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am gestrigen Handelstag schloss die Adidas-Aktie mit einem Verlust von -0,50%. In den vergangenen fünf Handelstagen setzte sich der negative Trend fort und erreichte einen Gesamtverlust von -3,02%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch.

Doch das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 169,83 EUR. Das entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +12,66%.

Von insgesamt 42 befragten Experten empfehlen 4 Adidas als “stark kaufen”, während weitere 8 zu einem Kauf raten. Die Mehrheit positioniert sich neutral mit einer “Halten”-Bewertung (23). Allerdings sprechen sich auch 6 Analysten für einen Verkauf aus und ein einziger Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Damit bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,19.

Fazit: Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen sehen die meisten Analysten großes...