Adidas-Aktie +5,3%: Sturm an die DAX-Spitze

Die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) gewinnt am Montag mehr als +5% auf 168 €. Aber welche Hintergründe hat der erneute, kräftige Kurssprung? Und sollten Anleger in die Rallye kaufen, um an der Erholung des Titels zu partizipieren?