Adidas-Aktie +21%: Investoren feiern Rorsted-Nachfolger Bjørn Gulden

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

Am Freitag bestätigte sich das Gerücht: Der langjährige Puma-Chef Bjørn Gulden wechselt zu Adidas. Von Anlegern wurde die Wachablöse begeistert aufgenommen und die Adidas-Aktie gewann an nur einem Tag sportliche 21% an Wert.  Wer ist Bjørn Gulden?  Analysten und Investoren feierten den Nachfolger von Kasper Rorsted aus mehreren Gründen. Zum einen hatte die ungelöste...