Die Adidas ADR-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Adidas zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Rendite von 64,45 Prozent, was mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,03 Prozent aufweist, liegt Adidas mit 64,48 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Adidas über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert bedeutet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Adidas nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 141,43 insgesamt 373 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 29,91 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Adidas weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich für Adidas in verschiedenen Kategorien eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral"-Einstufungen, was auf eine ambivalente Entwicklung der Aktie hinweist.