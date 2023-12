Adidas ADR Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Dividendenrendite von Adidas liegt derzeit bei 0,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3,54 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Dividendenpolitik von Adidas als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer gegenüber Adidas haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Adidas insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adidas-Aktie beträgt aktuell 38 auf Basis der letzten 7 Tage und 45,44 auf Basis der letzten 25 Handelstage. Beide Werte zeigen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Adidas ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Adidas. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Die Optimierungsprogramme deuten ebenfalls auf eine schlechte Richtung für den Handel, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.