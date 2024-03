Adidas ADR Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 175,96 EUR verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von +5,68 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 177,72 EUR, was einer Abweichung von +4,64 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich erhält die Adidas-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Adidas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,95 Prozent erzielt, was 37,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -3,64 Prozent, wobei Adidas aktuell 38,59 Prozent darüber liegt und somit auch hier mit "Gut" bewertet wird.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Adidas aktuell mit einem Wert von 141,43 um 393 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 28, was zu einer Überbewertung der Aktie führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Adidas eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aus diesem Grund erhält Adidas insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Adidas-Aktie, wobei charttechnisch und im Branchenvergleich positive Entwicklungen zu verzeichnen sind, während das KGV und die Anlegerstimmung eher negativ bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.