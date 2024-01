Adidas ADR Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Adidas hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies ist das Ergebnis von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es insgesamt mehr positive als negative Themen, wobei an sieben Tagen die Diskussion besonders positiv und an fünf Tagen negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem aktuellen Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Gut".

Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Adidas auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird Adidas in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert.

Die fundamentale Bewertung der Aktie basiert auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV-Wert von 141,43 liegt Adidas über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Adidas als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 71,91 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 52,99 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.