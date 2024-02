Adidas ADR Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für Adidas auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,58 Punkten, was darauf hinweist, dass Adidas weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,11, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Adidas-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Adidas im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was 22,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt bei -4,18 Prozent, und Adidas übertrifft diesen Wert aktuell um 27,33 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs von Adidas beläuft sich auf 174,36 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 176,24 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 179,68 EUR, was einer Distanz von -1,91 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Adidas beträgt 141, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit einem Durchschnitt von 30 als überbewertet erscheint. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.