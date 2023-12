Adidas ADR Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie von Adidas zeigt gemischte Signale in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Wertung der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Adidas eine sehr starke Rendite von 64,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch die Rendite im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" war mit 64,19 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite zeigt sich jedoch ein anderes Bild, da Adidas mit 0,4 Prozent 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien ist hingegen positiv, mit überwiegend positiven Diskussionen in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt an 12 Tagen grün und an insgesamt zwei Tagen neutral. Basierend auf diesem positiven Stimmungsbild erhält Adidas heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Adidas ADR-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Adidas ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Adidas ADR-Analyse.

Adidas ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...