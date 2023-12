Adicet Bio Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Analyse von Adicet Bio durch verschiedene Analysten ergab eine insgesamt positive Einschätzung. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 3 positiv und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 29 USD, was einem potenziellen Anstieg um 1906,92 Prozent entspricht.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 1.445 USD 9,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch negativ bewertet, da sie 58,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge war moderat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung basierend auf den Analystenempfehlungen und der Anleger-Stimmung, während die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild eher neutral bis negativ ausfallen.