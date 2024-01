Adicet Bio Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adicet Bio-Aktie beträgt 21, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,94 eine Überverkauft-Situation, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating für den RSI25 erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Adicet Bio-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Adicet Bio hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Die Analysten bewerten die Adicet Bio-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 740,11 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht ist die Adicet Bio-Aktie mit einem Kurs von 2,46 USD derzeit +70,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage beläuft sich jedoch auf -20,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Adicet Bio-Aktie.