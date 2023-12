Adial Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Adial weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,42 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,75 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -67,71 Prozent und des GD50 von -21,17 Prozent über die vergangenen 50 Tage.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass über Adial in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer heutigen Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adial liegt bei 68,97, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Adial Bewertungen von "Schlecht" bezüglich der Dividende, "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment und "Neutral" in Bezug auf den RSI und RSI25.