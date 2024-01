Adial Aktie: Was für eine Niederlage!

Adial: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Adial liegt derzeit bei 0 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2.46% darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich weder mit positiven noch negativen Themen auseinandergesetzt hat.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 90 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und wird daher als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionstätigkeit, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.